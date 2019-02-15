16 مليار درهم أرباح الشركات العقارية بالإمارات بنمو 28%

ارتفعت أرباح 13 شركة عقارية مدرجة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى 16,03 مليار درهم خلال عام 2018، مقابل نحو 12.48 مليار درهم عام 2017، بنمو 28%.

وأظهرت النتائج المالية لشركة إعمار تحقيق أرباح صافية بقيمة 6,1 مليار درهم بنهاية عام 2018، بنمو 10% مقارنة بأرباح عام 2017 البالغة 5,57 مليار، كما حققت شركة إعمار مولز نمواً في الأرباح بنحو 7% من 2.08 إلى 2.23 مليار درهم، كما ارتفعت أرباح إعمار للتطوير بنسبة 42% من 2,7 إلى 3,9 مليار درهم، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وحققت شركة الاتحاد العقارية أرباحا بقيمة 62,3 مليون، مقابل خسائر بلغت 2,7 مليار درهم في 2017، وارتفعت أرباح أرابتك القابضة بنسبة 108% من 123 إلى 256 مليون درهم، وسجلت شركة ديار للتطوير العقاري أرباحا بقيمة 140 مليون درهم، مقابل 130 مليوناً عام 2017، بنمو 7%.

وسجلت داماك العقارية أرباحا بقيمة 1,15 مليار درهم، مقابل 2,76 مليار العام 2017،، فيما سجلت دريك أند سكيل خسائر بقيمة 662 مليون درهم العام الماضي، مقابل خسائر 1,2 مليار درهم عام 2017.

وفي أبوظبي، سجلت شركة الدار العقارية أرباحا صافية بلغت 1.85 مليار درهم في عام 2018، والذي شمل تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بواقع 0.7 مليار درهم، وذلك مقابل صافي أرباح بلغ نحو 1.99 مليار درهم خلال عام 2017، فيما بلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من 2018 نحو 321 مليون درهم، مقابل 144 مليوناً بذات الربع من عام 2017، بنمو 123%، فيما سجلت شركة ريم للاستثمار أرباحا بقيمة 420.6 مليون درهم العام الماضي.

وسجلت إشراق العقارية أرباحا بقيمة 3 ملايين درهم، كما حققت شركة رأس الخيمة العقارية أرباحا بقيمة 6 ملايين درهم، مقابل 74,7 مليون في 2017، بينما سجلت مجموعة الشارقة المدرجة بسوق أبوظبي خسائر بقيمة 8 ملايين درهم، مقابل أرباحا بلغت 19 مليون درهم العام 2017.

وأكد مراقبون وخبراء أن أرباح الشركات العقارية تعكس تحسن أداء السوق العقاري بالدولة رغم التحديات، وسط توقعات للشركات بمواصلة نمو السوق خلال العام الحالي.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إن النتائج القوية للدار تعكس الأداء القوي لسوق العقارات في أبوظبي، متوقعا مواصلة النمو العام الحالي، مع تسليم الشركة للمزيد من المشاريع العقارية قيد الإنشاء.

وأوضح أن إطلاق الشركة لمشروع الريمان بداية العام الحالي، والطلب الملحوظ على شراء الأراضي السكنية والتجارية بالمشروع يعكس حجم الطلب المرتفع على المشاريع المتميزة والتي تناسب شريحة واسعة من ذوي الدخل المتوسط بأبوظبي.

وطرحت شركة "الدار" العقارية مؤخراً مشروع "الريمان" بمنطقة الشامخة بقيمة ملياري درهم، والذي يضم 786 قطعة أرض سكنية مخصصة لبناء الفلل، و220 قطعة أرض تجارية مخصصة للمباني التي تضم محال وشققاً سكنية، حيث تم بيع كامل الأراضي السكنية، فضلاً عن بيع معظم الأراضي التجارية، لتحقق "الدار" مبيعات بنحو 1.6 مليار درهم بالمشروع.

وأوضح الذيابي أن مبيعات المشاريع التطويرية بلغت 2.6 مليار درهم خلال العام 2018، مدعومة بالأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، والذي حققت خلاله مبيعات المشاريع التطويرية 1.3 مليار درهم، وتم بيع 78% من المشاريع التطويرية تحت الإنشاء مع نهاية العام 2018.

وأكد أن محافظة معدل الإشغال في الأصول الاستثمارية على مستويات مميزة عند 90% بنهاية ديسمبر 2018، والذي يفوق معدلات الإشغال في أبوظبي، يعكس استقرار سوق العقارات بأبوظبي، موضحا أن الأسعار شهدت تصحيحاً طفيفاً خلال العام الماضي بنسب لا تزيد على 5 إلى 7%.

من جهته، أكد الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن العام الماضي شهد إعلان الجهات المسؤولة بمختلف إمارات الدولة للعديد من القرارات والإجراءات المحفزة للاستثمار، لاسيما المتعلقة بتسهيلات الإقامة للمستثمرين بالقطاع العقاري، وهو ما يتوقع أن تظهر نتائجه بوضوح على أداء السوق العقاري العام الحالي، موضحا أن أداء الشركات العقارية يشهد تطورات إيجابية بداية من الربع الأخير من العام الماضي.

وحققت "إعمار" خلال الربع الرابع من عام 2018 صافي أرباح بقيمة 1.954 مليار درهم، بنمو نسبته 34%، مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من عام 2017 البالغ 1.456 مليار درهم، قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة "إعمار للتطوير" وحركة سوق تداول العملات (الفوركس).

وقامت "إعمار" بتسليم أكثر من 51.8 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية، ويجري العمل حالياً على تطوير أكثر من 29.8 ألف وحدة سكنية في دولة الإمارات، وأكثر من 17.5 ألف وحدة في الأسواق العالمية.