الشارقة: تداولات عقارية سنوية تفوق 22 مليار درهم

حقق القطاع العقاري في إمارة #الشارقة تداولات بلغت 22.5 مليار درهم خلال عام 2018 تمت من خلال 54.12 ألف معاملة، وبلغ حجم المساحة المتداولة نحو 52 مليون قدم مربعة.

ووصلت قيمة الرهونات 14.9 مليار درهم، وفق التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة في ونشرته صحيفة الاتحاد.

وبلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق 3459 معاملة بقيمة وصلت إلى أكثر من 14.9 مليار درهم، وتوزعت هذه المعاملات وفق النوع إلى 2114 معاملة رهن و824 معاملة فك رهن و521 معاملة زيادة رهن.

وبتصنيف معاملات البيع وفق نوع العقار، استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر بنسبة وصلت إلى 67.7% من عدد معاملات البيع الكلي، تلتها المعاملات التجارية بنسبة 18.4%، فيما بلغت المعاملات الصناعية نسبة 11.4%، تبعتها المعاملات الزراعية بنسبة 2.5%.

أما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 921 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 535 عقاراً، تلتها الأراضي السكنية المبنية بإجمالي 462 عقاراً، ثم الأراضي الفضاء التجارية بواقع 347 عقاراً.

وعلى صعيد المستثمرين، استثمرت 48 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال عام 2018، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمن فيهم مواطنو الدولة نحو 20 مليار درهم، وبلغت قيمة استثمار الجنسيات الأخرى 2.5 مليار درهم.