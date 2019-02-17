تسليم الدفعة الثامنة من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في #مصر تسليم الدفعة الثامنة من الوحدات السكنية بإجمالي 264 وحدة موزعة على 11 عمارة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

ويتم التسليم اليوم الأحد 17 فبراير للعمارات أرقام (138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 146 – 147 – 179 – 180)، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه على المواطن الفائز بالوحدة أن يتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بخطاب البنك وتسليمه بأرشيف رئيس الجهاز، واستلام صورة من الخطاب والتوجه بها لمبنى العاملين بالخارج لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.