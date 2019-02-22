مبيعات المساكن بأميركا تهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

هبطت مبيعات المساكن القائمة في أميركا في يناير إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، في حين سجلت الأسعار ارتفاعا متواضعا، ما يشير إلى مزيد من الانحسار في القوة الدافعة لسوق الإسكان.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الخميس، إن مبيعات المساكن القائمة انخفضت 1.2% إلى معدل سنوي بلغ 4.94 مليون وحدة.

وذلك هو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2015، ويقل كثيرا عن متوسط توقعات المحللين الذي كان يشير إلى معدل قدره 5.0 ملايين وحدة.

وجاء الهبوط في يناير بعد أشهر من الضعف في سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم. وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المساكن القائمة 8.5% في يناير.

وارتفع متوسط أسعار المساكن القائمة الشهر الماضي 2.8% عن مستواه قبل عام إلى 247500 دولار، وهى أقل زيادة منذ فبراير شباط 2012.