تقنيات بناء المساكن الحديثة تعزز استدامة الموارد

عرض المؤتمر الدولي للإسكان الحكومي المستدام الذي نظم بدبي أخيراً، مبادرات التميز والريادة في التقنيات الحديثة للبناء والتي تنعكس على استدامة المسكن الحكومي من خلال الحفاظ على الطاقة وموارد المياه والبيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وتناول المشاركون بالمؤتمر، بحسب صحيفة "البيان"، ميزات التقنيات الحديثة في توفير احتياجات السكان اليومية من جهة، واستدامة المجتمع السكني وتأثير البيئة المجتمعية على الاستدامة وسعادة ورفاهية المواطن.

وعرض المهندس حسام الغامدي من مبادرة تحفيز تقنية البناء التابعة لوزارة الإسكان #السعودية المسكن الحكومي الأول عربياً وعالمياً المطبوع ثلاثي الأبعاد، وأفاد: نحن نفكر دائماً في المستقبل للإسكان الحكومي المستدام، وقد قمنا بتحويل الحلم إلى حقيقة نتيجة الرؤية الواضحة.

وقام البروفيسور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، بتكريم الدكتور ماجد فاروق حنا سفير دبي للمؤتمرات، عضو اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر المدير التنفيذي بالميدالية الذهبية للاتحاد، وذلك لدوره الفعّال في استقطاب مؤتمرات دولية إلى دبي.