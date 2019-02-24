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قيمة أصول "جدوى ريت" السعودية 1.7 مليار ريال

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة #جدوى_للاستثمار عن صافي قيمة الأصول (غير المدققة) لصندوق #جدوى_ريت السعودية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بناءً على تقرير المقيمين العقاريين المعتمدين للصندوق، "وايت كيوبز وفاليوسترات".

وجاءت تقييمات الصندوق على النحو التالي:

- صافي قيمة الأصول بطريقة القيمة العادلة في نهاية الفترة 1.74 مليار ريال.

- صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة بطريقة القيمة العادلة في نهاية الفترة 11.03 ريال سعودي.

- جرى احتساب سعر الوحدة بطريقة القيمة العادلة بالاعتماد على متوسط القيمة العادلة لعقارات #الصندوق المقيمة من قبل مقيّمين معتمدين كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018.

كلمات دالّة

#جدوى للاستثمار, #الصندوق, #جدوى ريت

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