المنزل الأغلى في العالم يعود للسوق بسعر خيالي

عاد المنزل الأغلى على الإطلاق في العالم إلى #السوق_العقاري معروضاً للبيع مرة أخرى، حيث ظهر في السوق لأول مرة أواخر العام 2017، لكن شركة عقارية أعادت طرحه للبيع مؤخراً مقابل مليار يورو (1.1 مليار دولار أميركي).

ويقع المنزل أو القصر الفاره في بلدة "سان جان كاب فيرا" بالقرب من مدينة "نيس" جنوبي فرنسا، ويحمل اسم (Villa Les Cèdres)، ويعتبر الأغلى حالياً في سوق العقار بالعالم.

ويعود تاريخ بناء هذا المنزل إلى عام 1830 حيث اتخذه ملك بلجيكا ليوبولد الثاني مقرا له.

ويحيط بالقصر الفاره من الخارج ما يقرب من 35 فدانا من الحدائق، أما من الداخل فيضم 14 غرفة نوم تطل على حوض كبير للسباحة بالحجم الأولمبي، وتبلغ مساحة البناء 18 ألف قدم مربعة.

كما يحوي المنزل الفخم بداخله قاعة كبيرة للرقص، بالإضافة إلى عدد من إسطبلات الخيول التي تتسع لـ30 حصاناً.

وتعود ملكية المنزل في الوقت الحالي لسوزان مارينييه لابوستول من عائلة غراند مارينير، إلا أنها اضطرت لعرضه للبيع لحاجتها إلى الانتقال لمنزل أصغر حجماً.

وتقول وكالة "بلومبيرغ" المتخصصة بأخبار الاقتصاد إن القصر يضم مزرعة ضخمة لأشجار الزيتون، وتحتوي هذه المزرعة على أشجار عملاقة يزيد عمرها عن 300 سنة.