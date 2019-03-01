"إتمام" يمنح شهادات تأهيل لـ78 مطوراً عقارياً السعودية

أعلن مركز خدمات المطورين "إتمام" عن منح 78 شهادة تأهيل للمطورين العقاريين في #السعودية خلال عام 2018، وذلك ضمن حزمة الخدمات التي يقدمها المركز للمطورين، والتي تتيح لشركات التطوير العقاري التقدم بطلب التأهيل العقاري لمشاريع البيع على الخارطة.

وأوضح المركز أنه يقوم بالتنسيق مع لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" لحين إصدار الموافقة على التأهيل وإرسالها إلى مقدم الطلب بعد إنهاء كافة الإجراءات واستيفاءها للشروط والمتطلبات، حيث تساهم هذه الخدمة في زيادة عدد شركات ومؤسسات #التطوير_العقاري لتسريع انجاز وتطوير المشاريع السكنية في مختلف مناطق السعودية.

وأشار إلى أن الحصول على شهادة التأهيل تشترط 6 متطلبات أساسية للتقديم عليها، وهي (السجل التجاري، وعقد التأسيس إذا كانت شركة تطوير، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية (للمقاول)، وشهادة من هيئة الزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات على الشركة، وشهادة من الغرفة التجارية)، مبيّناً أنه للحصول على شهادة التأهيل العقاري لا بد من توفر 5 معايير للتأهيل، وهي (القدرات التنظيمية، والقدرات المؤسسية، والقدرات المالية، إضافة إلى سجل الإنجازات، والخبرات والمنهجية المتبعة للتطوير).

يذكر أن مركز "إتمام" أحد مبادرات وزارة الإسكان التي تهدف إلى تيسير أعمال المطورين العقاريين لتسريع وتيرة العمل في القطاع العقاري والمشروعات السكنية، حيث يُقدم المركز 21 خدمة من خلال بوابة المركز الإلكترونية مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً.