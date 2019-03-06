الحقيل: التمويل العقاري بالسعودية يحتاج 80 مليار ريال

كشف وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، خلال مؤتمر تمويل الإسكان في المملكة عن قفزة القروض السكنية في يناير الماضي بنسبة 260% لتصل إلى4.7 مليار ريال.

وأكد الحقيل أن ملكية المنازل بالسعودية تنمو بين 6و7% سنويا.

وقال الوزير إنه يأمل في زيادة معدل نمو ملكية المنازل إلى 15 ألف أسرة شهريا بحلول 2020، من أكثر قليلاً من 10 آلاف شهريا في الوقت الحالي.

وأوضح الحقيل "هناك تحديات كبيرة تواجه شركات التمويل العقاري في السعودية، كما أن السوق اليوم أصبح أكثر انفتاحاً للمنافسة في قطاع التمويل العقاري، و2019 ستكون سنة متميزة في الحصاد، وسيكون للقطاع الخاص دور كبير في نمو القطاع السكني في السعودية".

ولفت إلى أن النجاح هو عمل جميع الجهات يداً بيد سواء وزارة الإسكان، صندوق التنمية العقاري والقطاع الخاص.

وقال "سابقاً 65%، من التمويل إلى الجهات الحكومية و35%، من التمويل إلى القطاع الخاص، حالياً 100% من التمويل يشمل القطاع الخاص، ولدينا 18 جهة تمويلية تقدم خدمة للمواطن في مجال التمويل العقاري".

وأشار الحقيل إلى أن قطاع #التمويل_العقاري بالمملكة يحتاج ما بين 60 إلى 80 مليار ريال سنويًا.