بداية: تمويل منازل 10 آلاف أسرة سعودية بملياري ريال

قال مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل، إن السوق العقاري السعودي مشجع جداً، موضحاً أن مشاريع الشركة المقبلة تعكس حالة التفاؤل بمزيد من توفير المساكن بالمملكة.

وأشار الغنيم في مقابلة مع "العربية" إلى مشاركة الشركة مع وزارة #الإسكان و #صندوق_التنمية_العقارية للسنة الثانية في المؤتمر، موضحاً أن الشركة ساهمت في توفير مساكن لنحو 10 آلاف أسرة.

وكشف أن الشركة "منحت 2 مليار ريال تمويلات للمنازل، بالسنوات الثلاث الماضية، ونشارك وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية رحلة النجاحات هذه".

وقال إن الشركة استثمرت "الكثير من الجهد والوقت والمال والأنظمة لربط العلاقة بين الصندوق والشركة على أكمل وجه والفريق المشترك أطلق مبادرة للعسكريين وقبل أسبوعين، أطلقنا منتجا ثابتا ونفذنا تمويلات بـ 70 مليون ريال".

وأكد أن السوق العقارية ستظل محفزة مع مشاريع الإسكان وتوفير المزيد من المساكن وتحقيق هذه الطموحات الكبيرة، متوقعاً أن تكون "سنة 2019 استثنائية في توفير المساكن".