4 مليارات درهم قيمة التداولات العقارية في عجمان بـ2018

كشف التقرير العقاري السنوي الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في #عجمان أن قيمة التداولات العقارية بلغت خلال العام 2018 نحو 4 مليارات درهم، ما يؤكد محافظة سوق عجمان العقاري على حيويته ونشاطه بالنظر للمقومات الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الإمارة، علاوة على سهولة ممارسة الأعمال التي ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة التدفقات الاستثمارية.

وشهد عام 2018 إقبالاً كبيراً من المستثمرين على شراء الأراضي الخالية في الإمارة، حيث بلغت نسبتها حوالي 63%، يليها شراء الفلل بنسبة 23% ثم البنايات الاستثمارية بنسبة 7%. وأنجزت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري خلال العام المنصرم 14.5 ألف معاملة، كما استقبل مركز إسعاد المتعاملين أكثر من 8332 متعاملاً، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتظهر الإحصائيات أن القطاع "الجنوبي" كان أكثر القطاعات تداولاً خلال العام 2018 بنسبة 32%، تلاه القطاع "الشرقي" بنسبة 21% حيث تصدر "حي الروضة" قائمة الأحياء الأكثر تداولاً متقدماً على "الياسمين" و"المويهات" على التوالي.

تملك حر

كما شهدت مشاريع التملك الحر في إمارة عجمان إقبالاً من المستثمرين. وتشير الإحصائيات إلى أن مشروع أبراج "عجمان ون" تصدر قائمة مشاريع التملك الحر بنسبة 23%، تليها مشاريع أبراج لؤلؤة عجمان بنسبة 12%، ثم أبراج جاردن ستي و #أبراج_فالكون .

إقبال المستثمرين

وأكد رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن النمو المستدام الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة عجمان يعود في المقام الأول إلى نجاعة السياسات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة لتجعل من عجمان الوجهة المفضلة للأعمال ووجهة بارزة للمستثمرين الإقليميين والعالميين.

وذكر أن الدائرة تستثمر في مواردها البشرية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطوير كفاءة العمل الحكومي، مؤكداً أن الدائرة نفذت 42 برنامجاً تدريبياً بإجمالي 2864 ساعة تدريبية تخصصية. كما تحرص الدائرة على تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية حيث نفذت خلال العام أكثر من 17 فعالية مجتمعية بلغ متوسط الرضا عنها 94%.