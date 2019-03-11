نمو سريع لمشاريع البيع على الخارطة في السعودية

تشهد #السعودية طفرة كبيرة في مشاريع البيع على الخارطة، مع إطلاقِ 69 مشروعاً كبيراً بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوفر 130 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطقِ المملكة، سيبدأ تسليمُها اعتباراً من أواخر العام الحالي.

وتعود الطفرة إلى إعادة تنظيم قطاع البيع على الخارطة بالكامل، من خلال برنامج "وافي" الذي أطلقته وزارة الإسكانِ السعودية.

وقد كان منتدى ومعرِض "وافيكس 2019" في جدة فرصة لاستعراض التطورات في هذا القطاع.



وقال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، "بيع الخارطة تجربة جديدة في السعودية وبداية أي تجربة تحتاج التعريف بها بشكل أعمق، لأنها تعطي فرصا جيدة ونحرص في وزارة الإسكان أن يكون للمواطن السعودي خيارات متنوعة في رحلة تملكه التي نهدف لها واتاحة خيارات متنوعة بأسعار وجودة مناسبة".

ويهدف المنتدى في نسخته الحالية للتعريف بنماذج أثبتت نجاحها في مجالِ البيع على الخارطة بحضور ومشاركة دولة الإمارات كضيف شرف والجهات ذات العلاقة بالشأنِ العقاري داخل المملكة وخارجها.



من جهته، قال حمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان "تواجدنا في هذا المعرض يأتي لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب لخدمة مواطني السعودية والإمارات وجذب المطورين والمستمرين وإيجاد فرص ما بين القطاع العام والقطاع الخاص".

ويعد البيع على الخارطة كنشاط تطوير عقاري تجربة عالمية ثبُت لدى العديد من الدول فاعليتها، وقد تبنت وزارة الإسكان من خلال شراكتها مع القطاع الخاص منتجات البيع على الخارطة من أجل تمكينِ المواطن من التملك.