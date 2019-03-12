بعد نيويورك.. دبي الثانية بمشاريع الضيافة قيد الإنشاء

حلت #دبي ثانيةً على قائمة المدن العالمية التي تمتلك أكبر مشاريع ضيافة قيد التطوير والإنجاز في العالم، وفقاً لموقع "كونستركشون ويك أونلاين" بمجموع 168 بناء فندقياً تضم 50 ألف غرفة حتى عام 2018، وجاءت بعد مدينة #نيويورك التي تبوأت المرتبة الأولى مع 171 مشروع بناء فندقي و29.460 غرفة.

ونقل الموقع عن اتجاهات مشاريع البناء العالمية نهاية العام، "لودجينغ ايكونومتريكس" أن عدد مشاريع البناء الفندقية على مستوى العالم ارتفع بنسبة 7% في 2018، مسجلاً "رقماً قياسياً" بالنسبة إلى العالم، مع 13.573 مشروعاً قيد التطوير والإنجاز، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وفي الوقت نفسه، أظهرت أعداد الغرف اتجاهاً تصاعدياً، بزيادة سنوية نسبتها 6% إلى 2.3 مليون غرفة في عام 2018.

ووصلت أربع من المناطق العالمية السبع، بما في ذلك أوروبا وإفريقيا و #الشرق_الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2018، حيث وجد تقرير "لودجينغ ايكونومتريكس" أن 6.352 فندقاً تضم 1.1 مليون غرفة هي قيد الإنشاء في العالم، كما أن هناك 3.860 مشروعاً (572.490 غرفة) من المقرر أن يبدأ بناؤها في السنة المقبلة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول مع أعلى عدد من المشاريع، تليها #الصين. وتشكل #مشاريع_الفنادق_الأميركية نسبة 41% من مشاريع البناء في العالم التي هي في طور التطوير والإنجاز، في مقابل 20% للصين.

في نوفمبر 2018، قادت الإمارات بناء الفنادق في الشرق الأوسط عبر 223 مشروعاً تضم 63.734 غرفة، أي ما يقرب من 36% من مشاريع المنطقة في الربع الثالث من عام 2018 والتي بلغت 617 مشروعاً.