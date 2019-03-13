مصر الجديدة للإسكان: لدينا محفظة أراضٍ بـ80 مليار جنيه

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها تمتلك محفظة أراض غير مستغلة بنحو 80 مليار جنيه، طبقاً لأسعار السوق المماثلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشر على موقع البورصة المصرية رداً على استفساراتها، أن تلك الأراضي تقع في 3 مناطق وهي مدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 5.4 فدان، لافتة إلى أنه تم وضع خطة استراتيجية لاستثمار 2.04 فدان بها، والباقي 2703.88 فدان ما زالت غير مستغلة إطلاقاً.

وعن المنطقة الثانية، أشارت شركة #مصر_الجديدة_للإسكان إلى أرض القاهرة الجديدة (مشروع هليوبارك) بمساحة 1695 فدانا، مشيرة إلى أراضي ضاحية مصر الجديدة والتي تم استغلالها بالكامل باستثناء بعض المتخللات البسيطة سيتم طرحه منها 1980 م 2.

وأكدت الشركة عدم وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

وأوقفت البورصة المصرية التعامل على أسهم شركة #مصر الجديدة للإسكان والتعمير أمس الاثنين لحين الرد على استفسارات البورصة.