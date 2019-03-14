تعرف على أول مشروع استثماري لسكن الطلاب في الخليج

طرحت شركة #أراد مؤخراً فرصة استثمارية جديدة على مستوى منطقة الخليج عبر إطلاقها مشروع #نِست ، الذي يمثّل أحد أبرز المُجمّعات السكنية المتكاملة والمخصّصة للطلاب في دولة الإمارات.

وتقع أبنية المجمّع الجديد في قلب #مشروع_الجادة ، الذي يعدّ أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ إمارة الشارقة.

وستتيح هذه الخطوة الطموحة للمستثمرين العقاريين شراء العقارات ضمن شريحة مجمّعات الإقامة الطلابية المتخصصة والأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حظيت هذه السوق بنجاح كبير في العديد من الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة والسوق الأوروبية.

ويقع مجمّع نِست على مسافة لا تزيد عن 10 دقائق سيراً على الأقدام من أحد أكبر المراكز الأكاديمية المتنامية في الشرق الأوسط، ألا وهي المدينة الجامعية في الشارقة.

ويمتد المجمّع الضخم على مساحة تزيد عن 35 ألف متر مربع على الجهة المحاذية للمدينة الجامعية من مشروع الجادة، ويضم في مجمله 10 مبانٍ مع خمسة طوابق لكل منها.

ويضم مجمّع نِست في مجمله 1288 وحدة سكنية تستوعب 2600 مقيم ومقيمة، حيث سيتم تسليم جميع الوحدات مع الأثاث الكامل لتكون جاهزة للتأجير بشكلٍ فوري. وسيتولى فريق متخصص ومرخّص عملية الإشراف الإداري على المجتمع في الموقع لضمان سلامة المقيمين وأمن المرافق على مدار الساعة.

هذا، وقد استطاعت أرادَ من خلال مشروع نِست، الأوّل من نوعه في الشارقة، أن تدخل مجالاً جديداً غير مطروق في السوق العقارية المحلية رغم استقطابه للعديد من الاستثمارات في الأسواق العالمية الأخرى. وسيحظى المشترون في نِست بعائدٍ استثماري سنوي مضمون بنسبة 10% ولمدة خمسة أعوام بعد تسليم المشروع، والذي تخطط له أراد بحلول نهاية عام 2021.

وسيستفيد مجتمع نِست من الموقع الاستراتيجي للجادة قرب المدينة الجامعية، التي تضم اثنتين من كبريات المؤسسات الأكاديمية في المنطقة؛ جامعة #الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة، واللتان تستوعبان 20000 طالب وطالبة وحدهما، إضافة إلى ثماني كليات ومؤسسات تعليمية أخرى ضمن حرم المدينة الجامعية.

كما سيخدم مجمّع نِست أكثر من 60000 طالب في إمارة #دبي القريبة من المشروع، فهو لا يبعد سوى 20 دقيقة بالسيارة من مدينة دبي الأكاديمية العالمية، أكبر منطقة حرة للتعليم العالي في العالم، مع 27500 طالب وطالبة تم تسجيلهم في جامعاتها خلال هذا العام الأكاديمي وحده.

جديرٌ بالذكر أنه قد تمت المباشرة بالأعمال الإنشائية في موقع الجادة، حيث يتوقع تسليم أول دفعة من الوحدات العقارية بحلول نهاية هذا العام.

كما وسيتم تسليم المرحلة الأولى من المركز الرئيسي في شهر سبتمبر القادم، حيث سيشكل عند اكتماله إحدى أبرز الوجهات الترفيهية الجديدة على مستوى الإمارات بعد فوز شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية بتصميم مخطّطه الرئيسي.