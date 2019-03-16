مصر تبدأ تسويق عقارات العاصمة الإدارية بدول الخليج

أعلنت شركة "ماستر غروب"، قيامها بجولة ترويجية في عدة دول خليجية على رأسها #السعودية و #الإمارات للتسويق لمشروعاتها في السوق المصرية خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال مشروعي " The City & The City Valley"، والمتوقع أن تصل فيهما إجمالي استثمارات الشركة 12 مليار جنيه مصري.

وبدأت الشركة في الترويج لمشروعيها في اثنين من أكبر المعارض العقارية في الوطن العربي وهما معرض Wafix العقاري بجدة، الذي أقيم تحت رعاية وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل، وبعد الانتهاء من السوق السعودي جاءت مشاركة الشركة فى معرض "هذي مصر" العقاري الذي أقيم في مدينة أبوظبي في دورته الثامنة والذي يعقد خلال الفترة من 14 وحتى 16 مارس الجاري في مدينة العين.

وقال رئيس الشركة، المهندس محمد لاشين، إن شركته تعمل على الترويج للمشروعات البارزة في مصر في ظل الطفرة العقارية التي يعيشها قطاع العقارات المصري بعد انطلاق مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن مفهوم تصدير قطاع العقارات في الدول العربية والخليجية في ظل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية.

وأوضح أن الشركة لم تخاطب فقط #المصريين العاملين بالخارج، بل ركزت خطتها التسويقية على الإخوة الخليجيين الراغبين في الحصول على الإقامة فى مصر مقابل تملك عقار، الأمر الذي كان له مردود كبير على فتح طرق جديدة للتسويق في منطقة الخليج خاصة وقد لمسنا الشغف الكبير حول مشروع العاصمة الإدارية باعتباره مستقبل مصر العقاري الذي يلقى صدى كبيرا فى الخارج.

وأشار "لاشين" إلى أن الإقبال الكبير على مشروعات الشركة في #المعارض الخارجية شجعهم على مواصلة المشاركة في المعارض والفعاليات الإقليمية بهدف تعريف الشعوب العربية بالمشروعات القومية في مصر مثل العاصمة الإدارية، مؤكدا أن ماستر غروب لديها خطط مستقبلية في مواصلة الاستثمار في محاور التنمية المصرية الجديدة مثل محور العين السخنة ومحور رأس سدر.