"لافيدا" تفاضل بين منطقتين لتطوير مشروع سكني بالقاهرة

قال العضو المنتدب لشركة " #لافيدا " المهندس نزيه شلبي إن الشركة وضعت خطة توسعية وتدرس تطوير مشروع عمراني متكامل وتعد دراسات جدواه وتحدد المساحة المطلوبة وآلية التنمية وتم حسم الموقع خلال النصف اﻷول من العام الجاري.

أوضح شلبي أن الشركة اقتربت من الشراكة مع مستثمر سعودي لتطوير مشروع تعليمي في العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم تأسيس شركة وفقاً لبنود الشراكة المرتقبة، وتوقع بدء تطوير المشروع خلال العام الجاري، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

أضاف شلبي أن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة على أن يتم توجيهها للمشروعات العقارية التي تطورها وزيادة محفظة اﻷراضي عبر الدخول في شراكة مع مستثمرين أو شراء أراض جديدة بمنطقة القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية.

أشار إلى أن الشركة تخطط لتطوير مشروع تجاري بمنطقة #التجمع_الخامس وتبحث الشركة حالياً شراء قطعة أرض مناسبة وانتهت الشركة من تسليم 3 مشروعات سكنية بمنطقة اللوتس والأندلس وتخطط لتسليم مشروعين آخرين في منطقة الأندلس وتطور "ميني كومبوند" بمنطقة بيت الوطن.

لفت شلبى إلى أن الشركة ستبدأ إجراءات تنفيذ مشروعات سكنية لها ولصالح الغير كشركة مقاولات مصنعة وجار دراسة مشروع عبارة عن 9 عمارات سكنية ضمن مشروع سكن مصر في مدينة بدر كأول مشروع لذراع المقاولات للشركة خلال العام.

توقع شلبي أن يشهد السوق العقاري انتعاشًا في الطلب بدءاً من 2020 مع استمرار التباطؤ خلال العام الجاري بنفس وتيرة 2018 والتي شهدت ركودا نسبيا للمبيعات المستهدفة للشركات العقارية.