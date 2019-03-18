أين يتجه السوق العقاري المصري في ظل تباطؤ المبيعات؟

أرجع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة " #تطوير_مصر " الدكتور أحمد شلبي في مقابلة مع "العربية" أوضاع القطاع العقاري المصري حاليا خاصة مع ما يحدث حاليا من تباطؤ في المبيعات نسبيا، إلى القرارات الحكومية التي اتخذت في السنوات الثلاث الماضية لدعم الاقتصاد، والتي أدت إلى ارتفاع التكلفة، مؤكدا أن الطلب العقاري قوي جدا.

وشدد شلبي على ضرورة تطوير السوق العقاري ليلعب دورا أكبر في السوق العقارية المصرية، وذلك كبديل عن التقسيط الذي تقوم به الشركات العقارية " حيث إن العميل يستطيع عندئذ التقسيط لمدة أطول وشركات الاستثمار العقاري تأخذ أموالها على مدى أقل وهذا ما سيدعم دورة العمل ويعطي فرصة للشركات في الاستثمار بالقطاع العقاري".

وبينما أكد أن هامش الربح في السوق العقاري محدود، توقع ارتفاع أسعار #العقارات_في_مصر ما بين 10 إلى 15% في عام 2019 مع زيادة أسعار الوقود في يونيو المقبل.

ويرى أن دخول الدولة في الإسكان الفاخر كمنافس للقطاع الخاص، لا بد أن يتعامل معه بحرص شديد وأن يقتصر فقط على المراحل الأولى في التنمية وتطوير البنية التحتية كما حدث في منطقة "العلمين الجديدة" و #العاصمة_الإدارية.

وانطلقت في مصر اليوم فعاليات مؤتمر مستقبل السوق العقاري الذي تعقده غرفة التجارة الأميركية، والذي يناقش أوضاع القطاع العقاري في ظل تباطؤ المبيعات نسبيا.