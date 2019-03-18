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اليوم.. بدء تداول "الخبير ريت" بـ 664 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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أعلنت #السوق_المالية_السعودية (تداول) "إدراج وبدء تداول وحدات صندوق #الخبير_ريت اليوم بالرمز 4348 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها #هيئة_السوق_المالية بتاريخ 30 أكتوبر 2016، فإن الهدف الاستثماري لصناديق #الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات #الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

ويبلغ إجمالي رأسمال الصندوق بعد الطرح 664.4 مليون ريال، كما تبلغ بإجمالي 66.4 مليون وحدة بقيمة 10 ريالات للوحدة الواحدة، وتكون مدة الصندوق 99 عاماً من تاريخ إدراج وحداته بسوق الأسهم السعودية، وتكون المدة قابلة للتمديد.

كلمات دالّة

#الصناديق, #هيئة السوق المالية, #الخبير ريت, #الاستثمار, #السوق المالية السعودية

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