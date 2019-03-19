"الرياض ريت" يستحوذ على عقار بالرياض بعائد استثماري 10%

أعلنت شركة الرياض المالية عن استحواذ #صندوق_الرياض_ريت على عقار في مدينة #الرياض بتاريخ 19/03/2019، وفيما يلي تفاصيل العقار:

-برج مكتبي يقع في حي الصحافة على شارع العليا بمدينة الرياض على أرض مساحتها 2,555 متر مربع.

-بلغت قيمة الصفقة 65 مليون ريال وتم تمويلها عن طريق #تمويل_بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

-العقار حديث البناء ومؤجر بالكامل لطرف غير ذي علاقة (شركة ثقة لخدمات الأعمال)، وتبلغ صافي قيمة الإيجار 6.5 مليون ريال سعودي بعائد استثماري قدره 10%.

-العقار مؤجر من تاريخ 17/09/2018 لفترة إيجار تمتد لمدة خمس سنوات تنتهي في 16/09/2023.

-تم شراء العقار من طرف غير ذي علاقة، ومن دون شروط.

ويأتي هذا الاستحواذ استمراراً لسياسة الصندوق في التوسع في حجم محفظته الاستثمارية وتنوعها وزيادة عوائدها من خلال الاستحواذ على عقارات عالية الجودة في مواقع استراتيجية متفرقة وذات استخدامات متنوعة وتتميز بعقود تأجيرية طويلة المدى.