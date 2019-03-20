388 مليار جنيه استثمارات عقارية لهيئة مصرية بـ 14 مدينة

تصل استثمارات #هيئة_المجتمعات_العمرانية في #مصر بالمراحل الأولى لتنمية 14 مدينة جديدة 388 مليار جنيه في الفترة من عام 2016 وحتى 2020.

وقال وزير الإسكان المصري الدكتور عاصم الجزار، إن "المجتمعات العمرانية" تعتبر أكبر المستثمرين في القطاع العقاري، حالياً، رغم أن ذلك لا يعد دورها الأصلي.

وأضاف، في تصريحات خلال مؤتمر عقدته غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة حول تطور ونمو قطاع العقارات المصري، إن الهيئة تنفذ 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، وتصل التكلفة الاستثمارية للمراحل الأولى لتلك المدن 388 مليار جنيه خلال فترة بدأت 2016 وتستمر حتى 2020، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية

وتابع "الجزار"، "المجتمعات العمرانية حالياً تفعل كل شيء وهذا غير منطقي إذا كنا في ظروف تقليدية ولكن الأوضاع غير مستقرة في القطاع لذا فإنَّ الهيئة تدخلت لزيادة وتيرة الاستثمارات وعندما يستقر القطاع ستعود لدورها الطبيعي كمنظم للسوق".

أوضح أن الهيئة لن تقوم بهذا الدور لفترات طويلة وما دفعها لذلك هو صعوبة استثمار الشركات في المراحل الأولى للمدن الجديدة.

وقال: "لن يقبل أي مستثمر أن يذهب لتطوير مشروع في منتصف الصحراء وعلى سبيل المثال الحكومة تنفذ طرقاً لربط مدينة ناصر في غرب أسيوط بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه وكذلك الحال في مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن التي لن تلقى إقبالاً من الشركات دون تدخل من الهيئة وتنمية مشروعات لإثبات الجدية".

أضاف «الجزار»، أن الهيئة ستنتهي من تنفيذ المراحل الأولى بعدد من مدن الجيل الرابع خلال العام المقبل، والتي تضم على سبيل المثال مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وناصر وغرب قنا وشرق بورسعيد.