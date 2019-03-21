سوديك توقع عقد شراكة لشراء قطعة أرض غرب القاهرة

وقّعت شركة سوديك عقد شراكة لقطعة أرض على مساحة 500 فدان مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتقع قطعة الأرض في منطقة امتداد مدينة الشيخ زايد على بُعد حوالي 10 دقائق من مشروع سوديك وست، الذي يُعد مدينة متكاملة بغرب القاهرة يقطنها أكثر من 15000 شخص في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يضم المشروع الذي من المقرر إنشاؤه على قطعة الأرض، أكثر من 5000 وحدة، حيث يبلغ إجمالي التعاقدات المتوقعة للمشروع حوالي 43 مليار جنيه، ومن المنتظر أن يكون هذا المشروع ثاني أكبر مشروعات سوديك في غرب القاهرة.

وتحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب عقد الشراكة المشار إليه بحد أقصى إجمالي مبلغ 15.3 مليار جنيه على مدار 11 عاماً ، منهم أقساط ثابتة بإجمالي مبلغ 8.8 مليار جنيه، تتضمن مبلغ 300 مليون جنيه دفعة مقدمة، بالإضافة إلى نسبة 15% من قيمة المتحصلات السنوية.

وطبقاً لشروط التعاقد المشار إليها بعالية فإن الحد الأقصى لسعر متر الأرض يقدر بقيمة 2470 جنيها للمتر المربع على أساس صافي القيمة الحالية باحتساب معدل خصم 16%.



وقال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: "إن إضافة قطعة الأرض الأخيرة ترفع محفظة الأراضي غير المنماة التي في حوزة سوديك إلى 7 ملايين متر مربع، حيث تتوقع الشركة تحقيق مبيعات مستقبلية من تلك المحفظة تصل لأكثر من 150 مليار جنيه على مدار 10 سنوات".



وتخطط سوديك لإطلاق المشروع خلال الربع الأخير من 2019. تجدر الإشارة إلى أن الشركة سبق لها الإعلان عن استهدافها تحقيق مبيعات متعاقد عليها بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال 2019.