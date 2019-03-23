15 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي

كشف تقرير لشركة "أستيكو" لإدارة العقارات عن تسليم ما يقرب من 15 ألف وحدة سكنية خلال 2018، بما في ذلك 12 ألف شقة و2750 فيلا، في حين كان الإماراتيون على رأس قائمة المستثمرين بين مواطني دول التعاون في سوق العقارات بدبي.

وبحسب صحيفة البيان، استثمر الإماراتيون أكثر من 11.5 مليار درهم، تلاهم المستثمرون الهنود بنحو 10.8 مليار درهم، ثم البريطانيون بـ4.3 مليار درهم، ثم الباكستانيون بـ2.8 مليار درهم، ثم الأردنيون بـ1.5 مليار درهم.

تم الإعلان عن تلك الإحصاءات بالتزامن مع انطلاق مهرجان دبي العقاري الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال ذراعها الاستثمارية قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، من 26 إلى 28 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.