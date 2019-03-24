إعمار مصر تخسر أرضاً بقيمة 1.7 مليار جنيه لصالح الحكومة

استرد جهاز مدينة الشيخ زايد 80 فداناً من شركة إعمار مصر للتنمية، ما يعادل 50% من إجمالى مساحة أرض كايرو جيت، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، علاوة على تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى متكامل.

قالت شركة إعمار مصر في بيان رسمي للبورصة إن المفاوضات مع جهاز مدينة الشيخ زايد بشأن أرض الشيخ زايد لا تزال سارية لسداد رسوم تغيير النشاط وإمداد الارض بالمرافق.

لكن مصدر بجهاز الشيخ زايد اكد لـ"العربية"، أن 50 % من الأرض تم استرداها بالفعل وفقا للقرار الوزارى.

وكشف مصدر مسؤول أن الاسترداد تطبيق للقرار الوزراى الخاص بمدينة الشيخ زايد، ويتعلق بتقنين أوضاع الأراضى الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين 77 لسنة 2017، الخاص بضم 8336 فدانًا غرب المدينة، والقرار رقم 230 لسنة 2017، بضم 2584 فدانًا شرق المدينة، ويلزم القرار الوزارى المالك بالتنازل عن حصة عينية تمثل 50% من إجمالى المساحة، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

ويسمح للملاك بمدينة السادس من أكتوبر والشروق، بدفع مبالغ مالية كعلاوة تغير النشاط دون التنازل عن حصص عينية، فى حين تعانى الشيخ زايد من ندرة الأراضى، واحتياجها لمساحات شاسعة لتنفيذ مشروعات مرافق وطرق وغيرها.

وأشار المصدر إلى أن قرار الاسترداد تم تنفيذه منذ أسبوعين، وتسلمت هيئة المجتمعات العمرانية المساحة، فى حين عقد مسئولون بشركة إعمار مصر لقاءات مع مسئولين بالهيئة مطالبين برد المساحة المستقطعة، على أن تلتزم الشركة بدفع رسوم تحويل النشاط من زراعى إلى عمرانى متكامل، وتم رفض الطلب كونه يتعارض مع الضوابط التى تستلزم رد كل الشركات نصف مساحة أراضيها وليس هناك خيارات بديلة، وكانت إعمار مصر قد حصلت على الأرض فى 2008، وحدد لها مبلغ بسيط مقابل تغير النشاط، لكنها لم تقم بالسداد.

ولفت المصدر إلى أن الشركة كانت قد حصلت على المتر بسعر 200 جنيه تقريباً، موضحاً أن سعره حالياً لا يقل عن 5000 جنيه.

وأعلنت إعمار مصر فى 2015، عبر بيان عزمها استغلال جزء من صافى حصيلة الطرح بالبورصة، بالإضافة للموارد المالية المتاحة لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ، مثل إعمار سكوير، وآب تاون كايرو، ومراسى، وميفيدا، وأيضاً تمويل مصاريف وتكاليف مرحلة ما قبل إطلاق مشروع بوابة القاهرة – ‹كايرو جيت.