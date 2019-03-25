مبيعات طلعت مصطفى العقارية 236 مليون دولار في 2019

قال هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة #طلعت_مصطفى_القابضة، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن مجموعته حققت مبيعات 4.1 مليار جنيه، أي ما يعادل (237.5 مليون دولار) منذ بداية 2019 وحتى الآن.



وأضاف مصطفى في مؤتمر سيتي سكيب الذي يُعقد في القاهرة "الكلام عن التباطؤ غير حقيقي... يوجد طلب في السوق المصرية... شكل الطلب تغير ونبهنا لذلك في 2017 وطرحنا منتجات تناسب السوق".



ويعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة. وهو ما دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عاما بجانب وسائل أخرى عديدة.



وفي حين تراجعت تعاقدات ومبيعات عدد كبير من شركات القطاع، بلغت تعاقدات مجموعة طلعت مصطفى 21.3 مليار جنيه في 2018 مقابل 13.1 مليار جنيه في 2017. وتستهدف المجموعة تعاقدات بقيمة 24 مليار جنيه في 2019.



ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مدينة الرحاب ومشروع مدينتي بشرق القاهرة المقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.



وقال طلعت إنه سيجتمع مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم، لمناقشة وضع السوق العقارية المصرية، مضيفاً "لابد من عمل منظومة تضم الجهاز المصرفي والرقابة المالية والحكومة لإتاحة أنظمة سداد تناسب شرائح مختلفة... المنظومة ستشجع المطور للدخول في السوق والعمل به.



"دخول الدولة كمطور عقاري كان إجراء لابد منه في وقت معين، لكن الدولة لن تستمر وسيكمل القطاع الخاص".



وبرزت الحكومة المصرية كلاعب رئيسي بالقطاع العقاري خلال العامين الماضيين بدخولها العديد من المشروعات السكنية والسياحية.