تطوير مصر العقارية تتوقع مبيعات 6 مليارات جنيه في 2019

قال العضو المنتدب لشركة تطوير مصر العقارية، إن الشركة تستهدف مبيعات بنحو ستة مليارات جنيه (348 مليون دولار) في العام الجاري مقارنة مع 6.7 مليار جنيه في 2018.

وعزا أحمد شلبي تراجع المبيعات المتوقع هذا العام خلال جلسة نقاش مع عدد من الصحافيين بمناسبة معرض سيتي سكيب إلى أن "عدد وحدات مشروع فوكا باي المتبقية قليلة جدا... قد يتغير رقم المبيعات المستهدف في حال حصولنا على أراض جديدة".

ويقام مشروع فوكا باي على مساحة مليون متر مربع بالساحل الشمالي ويضم وحدات سكنية ومنشآت ترفيهية.

وأضاف شلبي "سنبدأ في تسليم المرحلة الأولى من مشروع فوكا باي الصيف المقبل".

وتأسست تطوير مصر في 2014 برأسمال مصرح به 1.3 مليار جنيه، ومن بين مؤسسيها مجموعة عرفة ومجموعة داود ومجموعة الأهرام. وتزيد محفظة أراضيها على خمسة ملايين متر مربع في القاهرة والساحل الشمالي.

وقال شلبي إن استراتيجية الشركة للخمس سنوات المقبلة تشمل مشروعات خارج مصر. وقال "ندرس حاليا فرصا في اليونان وإسبانيا وإنجلترا والمغرب وبعض الأسواق الإفريقية".