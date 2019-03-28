صندوق "ميفك ريت" يحقق أرباحاً بـ21 مليون ريال بـ3 أشهر

حقق صندوق #ميفك_ريت أرباحا قدرها 21.07 مليون ريال (0.29 ريال/ للوحدة) من 1 أكتوبر 2018 حتى 31 ديسمبر 2018.

وقد بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) لحاملي الوحدات في نهاية الفترة 753.84 مليون ريال، وبلغ صافي قيمة الوحدة الدفترية 10.29 ريال بنهاية ديسمبر 2018.

كما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب 11.46 مليون ريال، بالإضافة إلى مصاريف استهلاكات وإطفاءات قدرها بـ 5.94 مليون ريال خلال عام 2018.

وتضمنت النتائج المالية خسائر هبوط في قيمة الاستثمارات العقارية بـ 7.89 مليون ريال خلال العام الماضي.

بينما حقق الصندوق دخلاً غير تشغيلي بقيمة 22.84 مليون ريال ناتج عن أرباح استحواذ وتسويات إيرادات إيجار غير مكتسبة.