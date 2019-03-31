السعودية.. عدد قروض العقار يقفز 3 أضعاف خلال فبراير

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قفزة كبيرة للقروض العقارية المقدمة للأفراد في #السعودية خلال فبراير، بأكثر من 120% على أساس سنوي، فيما قفز عدد عقود التمويل إلى 3 أضعاف مع دخول #البنوك بقوة في سوق التمويل الإسكاني.

ويتجاوز نمو القروض العقارية كل التقديرات المتفائلة في السعودية، مع دخول البنوك بقوة إلى سوقٍ كانت تبدي تحفظا تجاهه.

وأظهرت بيانات شهر فبراير قفزة في قيمة القروض الجديدة المقدمة من البنوك وشركات التمويل، لتصل إلى 4.6 مليار ريال.

كما قفز عدد #عقود_التمويل الجديدة إلى ثلاثة أضعاف، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليتجاوز 9700 عقد تمويلي.

وخلال الشهرين الأولين من العام الحالي، قفز حجم التمويل العقاري إلى نحو 9.4 مليار ريال، بإجمالي عدد عقود يتجاوز 19300 قرض،

وهو ما يعادل مجموع عقود التمويل العقاري المقدمة خلال النصف الأول من العام الماضي بأكمله.

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وتدعم هذه القفزة في الأرقام، توقعات الجهات البحثية الدولية التي تغطي أسهم البنوك، ومن بينها JP Morgan والتي تتوقع أن تسجل محفظة التمويل السكني لدى البنوك #السعودية نموا مزدوج الخانة هذا العام، لتكون الأقوى نموا بين محافظ التمويل لمختلف القطاعات.

ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى النظام الجديد للتعاون بين البنوك وصندوق التنمية العقارية، إذ تشكل القروض المدعومة من الصندوق نحو 84% من إجمالي عدد عقود التمويل العقاري الجديدة، بما يتجاوز ثمانية آلاف عقد تمويلي خلال فبراير.

يضاف إلى ذلك أن 77% من قيمة التمويل الجديد كانت عن طريق برامج الدعم السكني التابعة لوزارة الإسكان بما يمثل نحو 3.6 مليار ريال.