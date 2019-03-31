صندوق "الرياض ريت" يحقق أرباحاً بـ64 مليون ريال

حقق صندوق #الرياض_ريت أرباحا بـ64.18 مليون ريال (0.37 ريال/للوحدة) خلال عام 2018، قياسا بأرباح 20.07 مليون ريال عن عام 2017.

وقد بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) لحاملي الوحدات في نهاية الفترة 1641.96 مليون ريال، وبلغ صافي قيمة الوحدة الدفترية 9.56 ريال بنهاية ديسمبر 2018، في حين بلغت القيمة العادلة للوحدة 9.94 ريال.

وبلغت إجمالي الإيرادات (التشغيل والتأجير) للفترة 149,113,651 ريالا سعوديا.

كما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب 15.29 مليون ريال، بالإضافة إلى مصاريف عمومية وإدارية قدرها بـ 28.27 مليون ريال خلال عام 2018.

في حين بلغت مصاريف استهلاك الاستثمارات العقارية 13.03 مليون ريال بنهاية عام 2018، قياسا بـ 4.34 مليون ريال عن العام السابق.