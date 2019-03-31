25 مليون ريال من "رسوم الأراضي" لمشروع شمال الرياض

أعلن برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة #الإسكان_السعودية صرف مبلغ 25 مليون ريال لاستكمال المرحلة الأولى من تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان #شمال_الرياض الواقع على أرض الوزارة غرب المطار.

وبين البرنامج في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل #النطاق_العمراني للمدن المعلن عنها في مرحلتها الأولى.

وأوضح البرنامج أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج وجود خطة متكاملة لصرف #الإيرادات التي تم تحصيلها من #الرسوم في تطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشاريع السكنية، علماً أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء وإيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع.

يذكر أن برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 1200 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.