 "الإسكان" المصرية تطرح 1982 قطعة أرض للأفراد

تطرح هيئة #المجتمعات_العمرانية المصرية 1982 قطعة بمحوري الأراضي المميزة والأكثر تميزاً استكمالاً لخطتها بطرح 4090 قطعة للأفراد بدأتها الأسبوع الماضي بطرح 2108 قطعة بمحور الإسكان الاجتماعي.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنَّ الهيئة ستطرح 1091 قطعة أرض بـ«الإسكان المتميز»، في 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض بـ«الإسكان الأكثر تميزاً»، في 13 مدينة جديدة، والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

أضاف «الجزار»، أن أسلوب الحجز لقطع الأراضي والمساحات والأسعار ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان اعتباراً من يوم الأحد 7 أبريل الجاري.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، «سيتم طرح 1091 قطعة أرض بـالإسكان المتميز، في مدن 6 أكتوبر الجديدة وبدر والعاشر من رمضان والسادات وسوهاج الجديدة والفيوم الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط وبرج العرب الجديدة وطيبة الجديدة. بجانب طرح 891 قطعة أرض بالإسكان الأكثر تميزاً، في مدن القاهرة الجديدة و #6_أكتوبر و #الشيخ #زايد والشروق والعبور ودمياط الجديدة و15 مايو وبدر والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وأسوان الجديدة وبرج العرب الجديدة«.

وطرحت «المجتمعات العمرانية»، الأسبوع الماضي، 2108 قطع أراضٍ سكنية، بمشروع «الإسكان الاجتماعي» بنظام القرعة، بمساحات تتراوح بين 209 و287 متراً مربعاً في 8 مدن جديدة.

وأضاف السباعي، أن الأراضي المطروحة تتوزع على 425 قطعة بمدينة العاشر من رمضان و200 قطعة في سوهاج الجديدة و500 قطعة في السادات و200 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة و150 قطعة في أسيوط الجديدة و250 قطعة بأسوان الجديدة و93 قطعة بمدينة أخميم الجديدة و290 قطعة في قنا الجديدة.

أوضح أن الحجز يبدأ بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، من يوم الأربعاء 3 أبريل وحتى يوم الخميس 18 أبريل الجاري.