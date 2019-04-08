جي إل إل: المبادرات الحكومية دعمت سوق العقارات السعودية

اعتبرت دانا سلباق مدير أول في قسم البحوث لدى JLL الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المبادرات الحكومية، دعمت القطاعات العقارية في السعودية، وبخاصة في مدينة جدة التي شهدت مؤخراً معرض سيتي سكيب العقاري.

وقالت سلباق في مقابلة مع "العربية" إن تباطؤ أسعار بيع العقارات الذي شهدته معظم أسواق المنطقة، يعكس الوصول إلى "قاع الدورة العقارية".

وتوقعت بدء التحسن بالنسبة للقطاع السكني في جدة في 2019 أو أوائل 2020 وبعدها نتوقع بعض التعافي على أثر عدة تحفيزات حكومية لزيادة نسبة تملك المساكن بين السعوديين.

وأشارت إلى القروض العقارية والمشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية، وتخصص إلى ذوي الدخل المحدود وهذه المشاريع تنمي الطلب لدى السعوديين الراغبين بتملك منزل.

وقدرت نسب التراجع في الربع الأول 2019 بنسبة 2% لأسعار العقارات، فيما كان التراجع بنسبة 10% على أساس سنوي، و12% في الإيجارات على أساس سنوي أيضا.