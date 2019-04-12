16.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 16 ملياراً و222 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 548 مبايعة بقيمة مليار و191 مليون درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 622 مليون درهم و475 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 569 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، تليها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، ثم مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.