مصر تعتزم توقع عقود شراكة جديدة مع شركات تطوير عقاري

تنتهي هيئة #المجتمعات_العمرانية في #مصر خلال الشهر الجاري من توقيع عقود المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

ووقعت الهيئة 3 عقود من إجمالي 6 عقود مع شركات "سوديك"، و"الأهلى للتنمية العقارية" و"أركان بالم للاستثمار العقارى" لثلاث مشروعات بمساحة 849 فدانا بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر باستثمارات متوقعة 93.5 مليار جنيه توفر ما يزيد على 163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان إن "المجتمعات العمرانية" تتفاوض مع شركتي "العربية للتنمية العقارية – آركو" و"إيوان للتنمية العقارية" لتوقيع عقود 3 مشروعات في مدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد.

أضافت أن المفاوضات في مراحلها النهائية وتم الاتفاق على الحصص المالية والعينية للهيئة وسيتم الحصول على موافقات الشركات على الصيغة النهائية للعقد خلال الشهر الجاري.

وشهدت المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة تقدم 21 شركة استثمار عقاري بـ36 عرضاً للمنافسة على 12 قطعة أرض بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر.

وفازت الشركة العربية للتنمية العقارية "أركو" بتطوير مشروع عمراني متكامل، بمساحة 410 أفدنة في #مدينة_الشيخ_زايد كما فازت شركة بالم العلمين المؤسسة بتحالف من شركتي "بالم هيلز وأركان للاستثمار العقاري" بتطوير مشروع بأنشطة مختلطة "تجاري – إداري – فندقي – طبي – ترفيهي"، بقطعة الأرض "زايد سبارك" بمساحة 205 أفدنة في "زايد".

وتطور شركة "ويست إيوان للتنمية العقارية" مشروعاً بنشاط عمراني متكامل، بمساحة 1000 فدان في امتداد مدينة الشيخ زايد، وفازت شركة "سوديك" بتطوير مشروع بنشاط عمراني متكامل، بمساحة 500 فدان بامتداد مدينة الشيخ زايد.

وفازت شركة الأهلي للتنمية العقارية بتطوير مشروع بنشاط عمراني متكامل، على مساحة 144 فداناً بمدينة 6 أكتوبر، وتطور شركة "إيست إيوان للاستثمار العقاري"مشروع بنشاط سياحي عمراني متكامل، بمساحة 104 أفدنة بمدينة القاهرة الجديدة.