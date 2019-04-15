بدء تسيلم 750 شقة سكنية وفندقية بجزيرة السعديات

تباشر شركة بلووم العقارية خلال أسابيع تسليم أكثر من 750 شقة سكنية وفندقية، ضمن مشروعي «بارك فيو» و«سوهو سكوير» بجزيرة السعديات في أبوظبي، بحسب سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلووم إن مشروع «بارك فيو» يوفر 234 شقة سكنية، و217 شقة فندقية، فيما يوفر «سوهو سكوير» نحو 302 وحدة سكنية، موضحاً أنه تم بيع كافة وحدات المشروعين تقريباً، فيما يتبقى عدد محدد من الوحدات المطروحة للبيع.

وأشار مهتدي إلى اهتمام الشركة بتقديم عرض خاص خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب غداً، من خلال طرح خطة سداد خاصة خلال المعرض، تشمل سداد 25% حتى موعد التسليم، مع فرصة تقسيط 75% من قيمة العقار بعد التسليم، وذلك لمدة 3 سنوات بالنسبة لمشاريع الشركة في أبوظبي، و4 سنوات لمشاريعها في دبي.

ولفت إلى أن مشروعي «بارك فيو» و«سوهو سكوير» يوفران فرصاً استثمارية متميزة، لاسيما في ظل توافر خطط سداد ميسرة للوحدات الجاهزة، حيث يمكن للمشترين تأجير الوحدات فور الاستلام، للحصول على عوائد استثمارية جيدة، فضلاً عن استقطاب الراغبين في السكن في منطقة مميزة مثل جزيرة السعديات.