سيتي سكيب أبوظبي يستكشف أحدث حلول التكنولوجيا العقارية

تحتلّ التقنيات العقارية مكانة بارزة في جدول أعمال الفعاليات المصاحبة للدورة الثالثة عشرة من معرض "سيتي سكيب أبوظبي" المقام تحت شعار الآفاق المستقبلية للابتكار في المجالين التنظيمي والتقني"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة بين 16-18 أبريل.

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية "إنفورما"، والتي تتولى تنظيم معارض "سيتي سكيب": "تشكل تطبيقات التكنولوجيا نقلات نوعية تسهم في الارتقاء بمختلف جوانب الأعمال التجارية، وقد برزت أهمية التقنيات في الأسواق العقارية، ونسعى من خلال حوارات ومؤتمر سيتي سكيب إلى تسليط الضوء على أهمية تبني آخر تطبيقات التكنولوجيا ضمن الخطط الاستراتيجية نظرا لقدرتها على استشراف التوجهات المستقبلية للأسواق وفعاليتها في وضع خطط التنفيذ للارتقاء بكفاءة الأعمال وجودتها وتسريع وتيرة الإنجاز مع تعزيز مستهدفات الاستدامة والابتكار".

ويركز الخبراء والمتخصصون من خلال منصتي "المؤتمر وحوارات سيتي سكيب" على استكشاف آخر مستجدات الثورة الصناعية الرابعة وحلول التكنولوجيا ودورها في تسريع عمليات البناء والارتقاء بالجودة في تنفيذ الحلول السكنية لتتماشى مع توجهات القطاع العقاري وتحقيق نقلات نوعيّة في البيئة العقارية بأكملها.



ويشارك في الجلسات الحوارية نخبة من الخبراء لمناقشة أهم تطورات التكنولوجيا المرتبطة بالقطاع العقاري وتأثيرها في نمو القطاعات ذات الصلة حيث سيتم التطرق إلى موضوعات متنوعة ومنها الذكاء الاصطناعي وتقنية "بلوك تشينط والبيانات الضخمة وتأثيرها في إدارة العقارات، والبناء، والصيانة، وتسجيل الأرض، وتقديم الخدمات القانونية المتميزة.

ومن جانبه أوضح تيري ديلفاو، الرئيس التنفيذي لأعمال جيه إل إل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تبرز أهمية تبني أحدث منتجات التكنولوجيا بشكل متزايد كجوهر أساسي في إنشاء المباني الذكية والمدينة الذكية وتوفير فرص استثمارية جذابة تتماشى مع توجهات العصر ومفهوم المدن الذكية والتوسع الحضري المستقبلي".

وقال كريس روبرتس، المدير التنفيذي لمجموعة التزام لإدارة الأصول: "بالنظر إلى المستقبل القريب، ستوفر التكنولوجيا الأدوات اللازمة لضمان الارتقاء بالمجال العقاري بشكل أسرع وبتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد" وأضأف: "اعتمد قطاع العقارات اعتمادًا كبيرًا على حجم شبكة العلاقات وإدارة المحافظ القوية. واليوم نشهد تحولات وظهورا لآفاق وفرصا جديدة في القطاع جلبتها التغيرات المتسارعة وحلول التكنولوجيا والتي ستسهم في إحداث نقلات نوعية في عمليات البحث والتطوير وتحليل البيانات واستثمار رأس المال مما يسهم في رسم الملامح المستقبلية للقطاع، وضمن هذا الإطار أعلنت "التزم" مؤخراً عن استثمارها 5 ملايين دولار في تقنيات العقارات من الجيل التالي على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة لتعزيز تواجدها في السوق والمشاركة في صناعة تكنولوجيا العقارات".

ويؤكد سمير بركات، المدير التنفيذي لشركة "بروفيس"، الراعي البلاتيني للمؤتمر وراعي "حوارات سيتي سكيب": "تشكل التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال العقارات عنصراً أساسياً يعزز النمو ويضمن المستدامة، و نهدف في "بروفيس" إلى تطبيق نموذج يدعم الابتكار ويسهم في تلبية احتياجات المستهلكين المتطورة، وقد تمكنت بروفيس من ترسيخ هذه الممارسات المتطورة من خلال مخرجات التواصل مع أصحاب المصلحة وجهودنا الرامية إلى التوصل لأفضل السبل التي تدعم تكامل عمليات البناء وإضافة قيمة طوال دورة حياة الممتلكات".