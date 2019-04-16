لأصحاب الدخول فوق 14 ألف ريال.. مبادرة جديدة من "العقاري"

أبلغ مدير #صندوق_التنمية_العقاري خالد العمودي، أن وزارة الإسكان السعودية بصدد إطلاق مبادرة قريبا لمن يزيد دخله عن 14 ألف ريال، من خلال إعادة النظر في الشروط الموضوعة.

وأوضح العمودي، أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف عن هذه الفئة ودعمها بشكل مناسب لهم، أسوة بالمواطنين الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال، الذين يتم منحهم تمويلا بدون فوائد.

جاء ذلك على هامش معرض #سكني إكسبو جدة 2019 الذي افتتحه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ويستمر لمدة 10 أيام، وتنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، للمساهمة في رفع نسبة #تملك_السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020 وإلى 70% بحلول 2030، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وفيما يتعلق بالمشاريع المستهدفة من المتقدمين، أكد العمودي وجود إقبال منهم على مشاريع البيع على الخارطة، مشيرا إلى أن نسبتها تتراوح بين 20 – 25% من الإجمالي، مبينا أن هذه المشاريع تعد صناعة جديدة وتحتاج إلى وقت لرفع معدل الإقبال عليها.

وأشار إلى أن تقنيات البناء الحديثة ستنخفض أسعارها خلال العامين المقبلين، نظرا لتنافسية السوق، مضيفا أن دخول هذه التقنيات ستنهض بالبناء وتحد من العمالة السائبة.

من جهة أخرى، قام الأمير خالد الفيصل، بعد الانتهاء من الجولة المقررة للمعرض، بتسليم وحدات من "الإسكان التنموي"، لعدد من المستفيدين، وهي إحدى مبادرات وزارة الإسكان، ويستهدف مستفيدي الضمان ومن في حكمهم، لتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم.

ويقدم "معرض سكني إكسبو جدة 2019"، باقة من الحلول والمنتجات التمويلية التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين جميعا، كالمتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، وعديد ممن لم يكن باستطاعتهم سابقا الحصول على التمويل العقاري، وينظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويفتح أبوابه يوميا من الرابعة وحتى العاشرة مساء.

ويقام "معرض سكني إكسبو جدة 2019"، خلال الفترة من 15 - 24 من نيسان (أبريل) الجاري، ويستهدف مستفيدي قوائم انتظار وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتيسير رحلة تملكهم للمسكن الأول.