دبي.. مبيعات العقارات الفاخرة ترتفع 44%

ارتفعت مبيعات #العقارات الفاخرة في دبي 44% خلال الربع الأول بالمقارنة بنفس المبيعات خلال الربع الأخير من 2018 وفقاً لأحدث إصدار من "تقرير رصد العقارات" الذي تصدره شركة "لاكسهابيتات" للاستشارات العقارية.

وأفاد التقرير بأن أكثر من 1.74 فيلا و6.19 شقق قد بيعت في #دبي خلال الفصل الأول من 2019.

وأوضح التقرير أن القيمة الإجمالية لمبيعات #الوحدات_العقارية الفاخرة في دبي خلال الفصل الأول من العام الجاري بلغت 10.6 مليارات درهم.

ويُعَرف التقرير العقارات الفاخرة بأنها العقارات داخل أحد المواقع المتميزة في سوق العقارات بدبي، وحددها التقرير بعدد 15 موقعاً من أبرزها «مرسى دبي»، «دبي كريك هاربور»، «الخليج التجاري»، "جميرا بيتش ريزيدنسز" و "نخلة جميرا" و "داون تاون دبي" و "المرابع العربية" بحسب صحيفة البيان.

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية لمبيعات الوحدات العقارية قبل الانتهاء من إنشائها بلغت 7.4 مليارات درهم خلال الفصل الأول من 2019 بارتفاع 28% بالمقارنة بالفصل الأخير من 2018.

وأكد تقرير "لاكسهابيتات" أن هذه الأرقام تشير إلى انتعاش ملحوظ في سوق العقارات في دبي من حيث حجم المبيعات وعدد الوحدات المباعة.