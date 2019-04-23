تراجع مبيعات المنازل القائمة بأميركا 4.9% في مارس

انخفضت مبيعات #المنازل_الأميركية أكثر من المتوقع في مارس، بما يشير إلى استمرار الضعف في سوق الإسكان على الرغم من انخفاض فائدة الرهون العقارية وتباطؤ زيادات أسعار المنازل.



وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 4.9% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.21 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة مبيعات فبراير بالخفض إلى 5.48 مليون وحدة من القراءة المعلنة في السابق البالغة 5.51 مليون وحدة.



وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات المنازل القائمة 3.8% إلى وتيرة قدرها 5.30 مليون وحدة الشهر الماضي.



وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل نحو 90% من مبيعات المنازل الأميركية، 5.4% على أساس سنوي لتسجل انخفاضا سنويا للمرة الثالثة عشر على التوالي.