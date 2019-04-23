مبيعات المنازل الأميركية تقفز لأعلى مستوى بعام ونصف

قفزت مبيعات #المنازل الجديدة التي تسع أسرة واحدة في #الولايات_المتحدة في مارس آذار لأعلى مستوياتها في عام ونصف العام تقريبا، بدعم من انخفاض فائدة الرهون العقارية وأسعار المنازل.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 4.5 في المئة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية قدرها 692 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017.

وارتفعت مبيعات المنازل الجديدة للشهر الثالث على التوالي. وجرى تعديل مبيعات فبراير شباط بالخفض إلى 662 ألف وحدة، من قراءة سابقة بلغت 667 ألف وحدة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تهبط مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.7 في المئة من إجمالي مبيعات سوق الإسكان، 2.5 في المئة إلى 650 ألف وحدة في مارس آذار.

ويتم تحديد مبيعات المنازل الجديدة بناء على تصاريح البناء، وتميل إلى التقلب على أساس شهري. وزادت المبيعات ثلاثة في المئة عن العام السابق. وانخفض متوسط أسعار المنازل الجديدة 9.7 في المئة عن العام الماضي ليصل إلى 302 ألف و700 دولار في مارس آذار مقارنة مع نفس الفترة قبل عام وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2017.