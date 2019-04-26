1.8 مليار درهم تداولات عقارات دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي، أمس، 1.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 928 مبايعة بقيمة مليار و288 مليون درهم منها 246 مبايعة للأراضي بقيمة 498 مليون درهم و682 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 790 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة ثم مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة السطوة. وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق على صعيد عدد المبايعات إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 756 مليون درهم منها 83 رهن أراض بقيمة 579 مليون درهم و161 رهن فلل وشقق بقيمة 177 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 130 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 115 مليون درهم.