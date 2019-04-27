"الإسكان": 3 مليارات ريال لتمويل مصانع البناء الحديثة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة #الإسكان_السعودية سيف السويلم أن المبالغ المرصودة لتمويل المصانع في مختلف تقنيات البناء الحديث خلال العام الجاري 2019، تقدر بنحو 3 مليارات ريال.

وأوضح السويلم أنه تم تمويل 6 مصانع بقيمة 351 مليون ريال حتى الآن، وهنالك موافقات لمصانع أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وحول إمكانية دخول مصانع أجنبية في تقنيات البناء الحديث، أوضح أن أبواب الاستثمار في #السوق_السعودية مرحب بها، وذلك لجذب أحدث التقنيات وتوطينها، وهو جزء من استراتيجية ونهج الاستثمار في المملكة في مختلف الصناعات.

وأشار إلى أن هناك 50 مصنعا متخصصا في #تقنيات_البناء_الحديث في مراحل التأهيل التقني، واستكمال دراسات الجدوى لتمويلها حال جاهزيتها، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

ولفت إلى أن صناعة أنظمة البناء والمواد مرت عبر مراحل عدة، تميزت بالتطوير والبحث والتخطيط حتى وصلت إلى جيل أصبح العامل البشري فيه شبه منعدم، إذ يعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة، وتم تطبيق أول تجاربها في السعودية أخيرا، من خلال بناء منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تأتي كجزء من البناء المستقبلي.

وتتضمن التقنيات الحديثة خمسة نماذج حديثة في مجال الهياكل هي نظام الخرسانة سابقة الصب المعزولة، والخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، والقوالب الخرسانية المعزولة، والقوالب النفقية، والهياكل الحديدية الخفيفة، أما في مجال التركيبات فهناك نموذجان للوحدات مسبقة الصنع هما، وحدات الخرسانة الجاهزة، ووحدات جاهزة من الحديد الخفيف.

وتتميز تلك التقنيات بتوفير نحو 30% من التكلفة النهائية للبناء، إضافة إلى المساعدة على إنجاز البناء بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف الطرق التقليدية، حيث إن استخدام وسائل البناء التقليدية في تشييد المنازل يستغرق زمنا طويلا عند مقارنته بالتقنيات الحديثة، فيما يمكن اختصار ذلك الوقت من خلال الاستفادة من التطور المتسارع في هذا المجال.

وشرع عديد من دول العالم المتقدمة في استخدام تلك التقنيات في بناء المنازل منذ زمن، حيث انتهت من استخدام الجيل الثالث من هذه التقنية، وهي في طريقها لتطوير الجيل الرابع من الصناعة أو ما يعرف بـ"إنترنت الأشياء"، فيما كان قطاع البناء في المملكة معتمدا على الطرق التقليدية أو تقنيات الجيل الأول، التي تتم بطرق تقليدية.

يذكر أن مبادرة تحفيز تقنية البناء أعلنت في وقت سابق اكتمال بناء منزل متكامل خلال يومين باستخدام إحدى تقنيات البناء الحديثة Modular Concrete في إطار خطة تسريع عمليات البناء وتملك المواطنين لوحدات سكنية تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية إلى جانب تحفيز الاعتماد على تقنيات البناء وتوطين صناعتها في المملكة.

وتأتي هذه التجربة بهدف مواكبة التقدم التكنولوجي في عالم البناء المستقبلي، والاستفادة من أحدث التقنيات، التي توصل إليها العالم، وأن تكون المملكة سباقة في تعزيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطين صناعتها في السعودية.