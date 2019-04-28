إعادة التمويل العقاري تشتري محافظ عقارية من "الفرنسي"

وقعت الشركة #السعودية_لإعادة_التمويل العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية استراتيجية مع البنك #السعودي_الفرنسي.

وتنص الاتفاقية على شراء #محافظ_تمويل_عقارية لأغراض سكنية من البنك، ضمن عملية شراء محافظ من البنوك المحلية بقيمة إجمالية تتجاوز 750 مليون ريال.

في المقابل، تقدم الشركة سيولة نقدية للبنك تمكنه من التوسع في التمويل العقاري.

وتعد هذه الاتفاقية ضمن مجموعة الاتفاقيات التي وقعت عليها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مع البنوك المحلية ومقدمي الرهن العقاري المتخصصين في المملكة لشراء محافظ تمويل عقارية.

وتم توقيع اتفاقية الشراء بين كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان محمد فايز، وذلك على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي الذي عقد في الرياض.

وتقوم هذه الاتفاقية بتوفير رأس المال للمؤسسات المالية المقرضة والتي تسهل توفير الكثير من حلول التمويل السكني للمقترضين.

ويتمثل الدور الرئيسي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تأسست عام 2017 في توفير السيولة طويلة الأجل للممولين من بنوك وشركات تمويل عقاري بتكلفة مناسبة تساهم في تعزيز تملك المواطنين للمساكن وتحقيق أهداف رؤية المملكة في الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.