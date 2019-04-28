"IDG" تطور 2.7 مليون متر مربع بـ3 مليارات جنيه في مصر

تستهدف مجموعة التنمية الصناعية للتطوير الصناعي، ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات لتطوير وترفيق البنية التحتية بمنطقة صناعية في العلمين الجديدة في مصر.

وقال المهندس سامح عطية، العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية للتطوير الصناعي، إن الشركة بصدد ضخ 3 مليارات جنيه لتطوير وترفيق 2.7 مليون متر مربع بمنطقة العلمين الجديدة، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وأضاف عطية: "نعمل على تقسيم الأرض بمرونة بمساحات تتراوح بين 1000 و50 ألف متر مربع، وفقا لاحتياجات كل عميل، وبالتالي يصعب تحديد عدد العملاء المستهدف جذبهم للعمل بالمنطقة".

وكانت "المجتمعات العمرانية" وضعت عدداً من الضوابط لتخصيص الأراضي الصناعية للشركات في "العلمين الجديدة"، وبلغ سعر المتر المربع 250 جنيهاً مع منح كل شركة مليوني متر مربع بحد أدنى، ويتم السداد بواقع دفعة مقدمة وقدرها 10% من ثمن المرحلة الأولى خلال شهر من تاريخ التخصيص.

ويحصل المستثمر على فترة سماح عامين من تاريخ سداد المقدم، وسداد باقي الثمن ويبلغ 90% على 5 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة، وتحتسب من تاريخ سداد المقدم، ويبدأ سداد الأقساط بعد فترة السماح.

ويتم تسليم الأرض على مراحل، على ألا تزيد مساحة المرحلة على 500 ألف متر، ولا تسلم المرحلة التالية للمرحلة الأولى إلا بعد التحقق من إثبات الجدية، والالتزام بالبرنامج الزمني المتعاقد عليه.