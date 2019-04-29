أراضي دبي: لا قرار بسداد ثمن العقار كاملا قبل الاستلام

نفت دائرة الأراضي والأملاك في #دبي ما يتداوله السوق العقاري حول عزم الدائرة إصدار قرار يلزم مشتري العقارات بسداد ثمن العقار بالكامل قبل استلامه.

وأوضحت الدائرة أن سهولة تملك المستثمرين لعقاراتهم وزيادة جاذبية السوق العقاري تمثل أولوية في القاموس الاقتصادي لدبي، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتناقل البعض في #السوق_العقاري أحاديث حول قرب صدور قرار رسمي يلغي أي جدول دفعات يستمر لما بعد استلام العقار، وإلزام المستثمرين بسداد كامل الدفعات بنسبة 100% قبل استلام العقار، ويقف وراء تلك الأحاديث بعض شركات التطوير العقاري، التي تسعى إلى دفع المستثمرين لسداد كل الدفعات قبل الإنجاز والاستلام لمعالجة شح السيولة لديها.