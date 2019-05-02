وجهة ساحلية جديدة في ميناء راشد بـ25 مليار درهم

أطلقت شركتا إعمار وP&O Marinas التابعة لشركة موانئ دبي العالمية، وجهة ساحلية جديدة أشبه بالريفيرا الفرنسية، في ميناء راشد على شاطئ الخليج العربي، باستثمارات ستبلغ 25 مليار درهم.

ستقدم شركة #موانئ_دبي_العالمية الأرض الأرض للمشروع الذي ستطوره إعمار.

وأطلقت #إعمار أولى الوحدات السكنية في ميناء راشد، مع طرح شقق ومنازل تاون هاوس ضمن مشروع سيردانا، المطل على الواجهة البحرية.

يشار إلى أن #ميناء_راشد سيكون وجهة عالمية للإبحار يضم 430 مرسى مجهزا لاستيعاب أكبر اليخوت في العالم، وسيدعم سياحة الرحلات البحرية التي تحقق نمواً يتراوح بين 16و 18%، سنوياً.

ميناء راشد هو أيضا مقر سفينة QUEEN ELIZABETH الثانية التي تحولت إلى فندق عائم وتضم أيضا دبي مول على البحر وشاطئاً رملياً بمساحة تزيد عن ملعبي كرة قدم.