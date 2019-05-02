10 شركات عقارية تترقب قرار تطوير مشروعات "العاصمة الإدارية"

تترقب 10 شركات استثمار عقاري في مصر القرار الوزاري لتنمية مشروعات سكنية في #العاصمة_اﻹدارية خلال العام الجاري تضاف إلى 34 مشروعاً عقارياً حصلت على الموافقة ضمن المرحلة الأولى من العاصمة.

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة اﻹدارية للتنمية العمرانية إن إجمالي القرارات الوزارية التي صدرت للشركات في المرحلة اﻷولى تبلغ 34 قراراً وزارياً، حصلت عليها 31 شركة، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

أضاف أن 10 شركات #استثمار_عقاري أخرى تترقب الحصول على القرار الوزاري لبدء تطوير مشروعات عمرانية متكاملة ليصل إجمالي الشركات الحاصة على قرارات وزارية خلال المرحلة اﻷولى 41 شركة.

أوضح الحسيني أن حصول الشركات العقارية على القرارات الوزارية يمكنها من بدء تنفيذ اﻷعمال الإنشائية الخاصة بالمشروعات السكنية التي تطورها داخل العاصمة اﻹدارية.

وتضم قائمة الشركات التي حصلت على القرار الوزاري لمشروعاتها كلاً من آمون للعقارات والتنمية السياحية التي حصلت على القرارات لثلاثة مشروعات، وجمعية تيبا روز التعاونية للبناء والإسكان، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري وشركة كانويل كندا للتعليم المتطور "الجامعة الكندية" والشركة السعودية المصرية للتعمير وشركة الصفوة للتطوير العمراني.

بجانب شركة BUD وشركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير لإنشاء الجامعة الأوروبية وجمعية بداية لتنمية المجتمع لضباط الشرطة وشركة ماستر للاستثمار العقاري وشركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة الشمس للإسكان والتعمير وشركة إيدج مطورون عقاريون وشركة حدائق بلازا للاستثمار العقاري، إضافة إلى شركة أكام للتطوير والتنمية العقارية والسياحية والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للقوات المسلحة العاملين المتقاعدين وشركة صروح وشركة نيوبلان للاستثمار العقاري وشركة ماستر بيلد جروب ونادي هيئة تدريس جامعة الأزهر وشركة محمد عبدالوهاب.

وضمت القائمة شركة الصفوة للتطوير العمراني وجمعية نفرتيتي للإسكان التعاوني وشركة بترهاوس للاستثمار العقاري وشركة إس إيه كيه للاستثمار العقاري وشركة تايم مكس للمولات التجارية ونادي قضاة مصر وجمعية الفداء التعاونية للبناء والإسكان وجمعية نخبة الصفوة التعاونية للبناء والإسكان والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنك الأهلى وشركة بيراميدز للاستثمار العقاري.

وكانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أعلنت فى مارس 2019 عن وصول عدد الشركات الحاصلة على القرار الوزاري لمشروعاتها إلى 28 شركة وكياناً استثمارياً، ليرتفع العدد في أبريل الجاري بنحو 6 شركات أخرى حصلت على القرار الوزاري بعد وضع التصميمات والمخططات الهندسية لمشروعاتها بالعاصمة.