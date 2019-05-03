"فينسيتور" ترفع استثماراتها في دبي إلى 730 مليون درهم

أطلقت شركة فينسيتور العقارية مشروعها العقاري الجديد "بنيسري"، وهو ثالث مشروع لفينسيتور العقارية في دبي بقيمة تتجاوز 375 مليون درهم.

وترفع الشركة بذلك استثماراتها في دبي إلى 730 مليون درهم. وتضيف فينسيتور العقارية 380 وحدة سكنية تتراوح بين الاستوديوهات والشقق الفاخرة المكونة من 3 غرف نوم. ويقع المشروع في منطقة أرجان، بجانب حديقة ميراكل، ويحتوي المشروع على أكثر من 100 ألف قدم مربعة من المرافق الفاخرة. وهناك 3800 متر مربع من متاجر "بوليفارد" لخدمة المجتمع في المنطقة، وفقا لصحيفة "البيان".

وتبلغ مساحة مشروع "بنيسري" المبنية 480 ألف قدم مربع، وتبلغ المساحة الصافية القابلة للبيع 285000 قدم مربع كمساحة سكنية صافية، مما يوفر مساحة مجتمعية كبيرة - حوالي 180% من المناطق المجتمعية المجانية مستخدمة للرفاهية.

ومن المقرر تسليم المشروع في عام 2021، ويتم بناء المشروع بتمويل ذاتي من قبل المطور، الذي نجح في تسليم مشروعه الأول بالفعل وهو "فينسيتور بالاسيو" في عام 2017، ومن المقرر تسليم المشروع الثاني "فينسيتور بوليفارد" العام الجاري قبل الموعد المحدد له.