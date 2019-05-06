"إعمار للتطوير" تحقق مبيعات فصلية قياسية بـ5.9 مليار درهم

سجلت شركة " #إعمار_للتطوير "، أحد أعلى مستويات المبيعات العقارية ربع السنوية خلال الربع الأول (يناير إلى مارس) من عام 2019، مدعومة بالمبيعات الاستثنائية للوحدات السكنية التي أطلقتها الشركة، حيث حقق إجمالي المبيعات للفترة نمواً بنسبة 51 بالمئة لتصل قيمتها إلى 5.902 مليار درهم (1.607 مليار دولار) مقارنة بمبيعات الربع الأول من عام 2018 البالغة 3.908 مليار درهم (1.064 مليار دولار).

وأطلقت "إعمار للتطوير" 8 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 4.362 مليار درهم (1.188 مليار دولار). واستمر الاهتمام الكبير والمتواصل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعاً بالمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستثمرين من المملكة العربية #السعودية ، والصين، والمملكة المتحدة والهند، مع ارتفاع استثمارات عدد من عملاء "إعمار" بمقدار الضعف خلال الربع الأول من 2019.

كما سجلت الشركة نمواً ملحوظاً في المبيعات للمستثمرين من باكستان ومصر. وبلغت نسبة المبيعات للمستثمرين من غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 45% من إجمالي مبيعات الشركة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الاستثماري العالمي الكبير بالسوق العقارية في دبي، وقوة علامة " #إعمار " التجارية.

وجاء نمو المبيعات مدفوعاً بالنمو الكبير الذي يحققه #اقتصاد_دبي ، بما يشمل جميع القطاعات الرئيسية، مثل السياحة، والسفر، والطيران، والضيافة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة. وبرزت دبي كوجهة مفضلة للأعمال والسياحة، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مبيعات الوجهات التي تطورها "إعمار".

أبرز إنجازات الأداء

سجلت "إعمار للتطوير" خلال الربع الأول من عام 2019 صافي أرباح بقيمة 751 مليون درهم (204 مليون دولار) وإيرادات بقيمة 3.341 مليار درهم (910 مليون دولار).

وبما يعكس الركائز المالية القوية للشركة، ارتفعت قيمة مشاريع "إعمار للتطوير" المعدة للبيع إلى 37.729 مليار درهم (10.272 مليار دولار) سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.