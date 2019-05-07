إعمار ترسي قريباً عقد الجزء الثاني لأطول برج في العالم

ذكرت مجلة "ميد" المتخصصة في القطاع العقاري، أن شركة "إعمار العقارية" ستمنح عقد الجزء الثاني من مشروع أعلى برج في العالم، في خور دبي خلال شهر مايو الجاري.

وأضافت المجلة أن قيمة العقد تبلغ 700 مليون درهم (191 مليون دولار)، ويشمل إنشاء الجزء الثاني من البرج.

ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة أن شركتين تقدمتا بعروضهما لتنفيذ هذا العقد في شهر مارس الماضي، هما المؤسسة الصينية للهندسة، ومشروع مشترك بين بالحصا سيكس كونستركت، وتيشمان التي تملكها شركة إيكوم الأميركية.

ويركز العقد على بناء هيكل القاعدة الحاملة للبناء، التي تتكون منها الطوابق الأولى فوق الأرض، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".